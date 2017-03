By

【KTSF 古琳嘉報導】

覺得灣區物價太高嗎?舊金山高科技公司Zapier鼓勵員工搬離灣區,還支付一萬美元的搬家費。

位於南灣山景城的Zapier是一家從事互動和自動化apps的高科技公司,Zapier表示,很多人都喜歡,也希望住在舊金山灣區,但生活開銷實在太高,因此支持員工選擇搬離灣區,然後在家工作,不需要進辦公室,還可以達到工作上的成就。

而申請一萬元搬家費的員工,必須在搬家後繼續在該公司任職至少一年。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。