【KTSF 林佩樺報導】

灣區大科技公司紛紛計畫將於本週向國會調查人員透露,俄羅斯人員利用其平台干涉總統大選,所涉及的範圍比想像中更嚴重。

有消息指出,社交網站龍頭Facebook有大約1.26億用戶,看到俄羅斯政府操縱美國總統大選的文章,比之前Facebook預測的1,000萬人多出相當多。

而搜索引擎巨頭Google,此前並未針對此事發表評論,但週一發文表示,發現有價值4,700元的廣告背後有俄羅斯政府支持,並且有18個YouTube影音頻道與此有關。

Twitter也將向國會表示,發現2,700個帳戶與一個俄國政府支持的機構掛勾,比本來所知的200個多的多。

但三家公司皆表示,這些只佔他們的訊息量非常小部分。

