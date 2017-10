北灣山火撲救有進展 死亡人數續上升

By

【KTSF 游瑋珊報導】

加州歷來最嚴重的山火,死亡人數上升至36人。

官方最新數字顯示,9萬人因山火逃離家園,焚毀建築多達5,700幢,單在Santa Rosa市,就有半成房屋付之一炬,焚毀住宅帶來的損失高達12億。

撲救過去一天取得進展,兩個主要火場已有超過兩成受控,不過乾燥天氣,加上預測會吹強風,有可能再影響撲救。

山火踏入第5天,Sonoma縣Geyserville北部再有地區被列入強制疏散範圍,但加州消防表示,十多場山火大部分在過去24小時撲救都取得進展。

加州消防主任Kim Pimlott說:”過去24小時帶來好消息,3場小火已百分百受控,包括Sonoma縣沿37公路的一場主要山火撲救也大多有進展。”

當中焚燒Santa Rosa,威脅Calistoga的Tubbs山火,也有兩成五受控。

火場面積最廣的Atlas山火,目前有兩成七受控。

吞噬另外4個火場合而為一的Nuns山火,雖然只有5%受控,但加州消防形容,撲救也算在進展當中,不過面對天氣可能有變,公眾仍不能掉以輕心。

各州繼續投入人力物力救援,參與救火的消防增至9,000人,30名探員繼續搜尋在Sonoma縣仍下落未明的200多人,當中大部分集中在Santa Rosa流動房屋災區搜索。

更多調查人員深入災區,調查山火起因,但由於大火相信已破壞許多線索,預料起碼要數週以後,才有這方面的資訊公開。

