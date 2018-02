平昌冬奧會落幕 美國運動員從南韓飛抵舊金山（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

2018平昌冬奧會結束,週一有大約100名美國奧運選手乘坐United聯合航空的班機,由首爾返回舊金山,大部分還要繼續轉機,返回自己的家鄉。

在這批回國的運動員中,有幾位是在平昌冬奧拿到獎牌的運動員,由於是長途飛機,隊員們看上去仍有些疲倦,不過一說到帶著獎牌回家,都難掩興奮之情。

聯合航空是美國奧運代表隊特約航空公司,為歡迎奧運隊員回國,員工們特意佈置了現場,並手持歡迎標語迎接,雖然奧運隊員旅途勞累,但回到家他們仍很興奮。

平昌冬奧花滑團體銅牌得主長洲未來(Mirai Nagasu)說:”非常開心,我有點累,因為剛坐了10小時飛機,但我還是很興奮回家回到美國。”

平昌冬奧兩項單板滑雪金銀牌得主Jamie Anderson說:”我等不及要去太浩湖,拿著我的獎牌見朋友和家人,我覺得Sierra太浩湖會有一個盛大的歡迎回家派對。”

在南太浩湖出生長大的Anderson,是平昌冬奧斜坡和騰空兩項單板滑雪金銀牌得主,她也是上屆索契冬奧斜坡單板滑雪金牌得主。

Anderson說:”老實講我感覺非常好,帶回來兩個獎牌,最近一兩年看到運動好手暴增,要與很多年輕選手競爭,我非常感恩。”

來自南加州的長洲未來在平昌冬奧取得了花式滑冰團體賽銅牌。

長洲未來說:”團體賽非常棒,為美國隊拿到獎牌,也是我很久以來的夢想,我非常高興。”

長洲未來說,她返回南加州稍作休息後,又要開始備戰2018花式滑冰世錦賽,也希望能繼續提高自己的花滑技術。

17歲的科羅拉多州小將Red Gerard首次參加奧運,就在男子斜坡單板滑雪勇奪金牌。

Gerard說:”過去幾週有點瘋了,一直都是盡可能滑到自己最好,而且享受滑雪。”

同一班機抵達的還有美國奧運隊旗手Erin Hamlin,她在2014索契冬奧女子單人無舵雪橇比賽中獲得銅牌,雖然這次無緣獎牌,但她還是很高興能當上美國隊旗手。

Hamlin說:”能當旗手太棒了,非常開心,那是很酷的時刻。”

週一沒有華裔選手搭乘這班機回來,之前聯合航空有透露,花滑團體賽銅牌得主陳巍(Nathan Chen)會坐這班機回來,但後來臨時更改了行程,還有兩位灣區選手周知方和陳楷雯也沒有見到。

這些得獎選手的共同點,就是從小喜歡這項運動,而且常年不斷地刻苦訓練,17歲的Gerad就說,他每次參與單板滑雪運動都會盡量做到最好,但有一點是如果做得不好,也不要不高興或是太過緊張,因為這對培養心裡情緒十分重要。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。