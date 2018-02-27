平昌冬奧會落幕 美國運動員從南韓飛抵舊金山（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

2018平昌冬奧會結束，週一有大約100名美國奧運選手乘坐United聯合航空的班機，由首爾返回舊金山，大部分還要繼續轉機，返回自己的家鄉。

在這批回國的運動員中，有幾位是在平昌冬奧拿到獎牌的運動員，由於是長途飛機，隊員們看上去仍有些疲倦，不過一說到帶著獎牌回家，都難掩興奮之情。

聯合航空是美國奧運代表隊特約航空公司，為歡迎奧運隊員回國，員工們特意佈置了現場，並手持歡迎標語迎接，雖然奧運隊員旅途勞累，但回到家他們仍很興奮。

平昌冬奧花滑團體銅牌得主長洲未來（Mirai Nagasu）說：”非常開心，我有點累，因為剛坐了10小時飛機，但我還是很興奮回家回到美國。”

平昌冬奧兩項單板滑雪金銀牌得主Jamie Anderson說：”我等不及要去太浩湖，拿著我的獎牌見朋友和家人，我覺得Sierra太浩湖會有一個盛大的歡迎回家派對。”

在南太浩湖出生長大的Anderson，是平昌冬奧斜坡和騰空兩項單板滑雪金銀牌得主，她也是上屆索契冬奧斜坡單板滑雪金牌得主。

Anderson說：”老實講我感覺非常好，帶回來兩個獎牌，最近一兩年看到運動好手暴增，要與很多年輕選手競爭，我非常感恩。”

來自南加州的長洲未來在平昌冬奧取得了花式滑冰團體賽銅牌。

長洲未來說：”團體賽非常棒，為美國隊拿到獎牌，也是我很久以來的夢想，我非常高興。”

長洲未來說，她返回南加州稍作休息後，又要開始備戰2018花式滑冰世錦賽，也希望能繼續提高自己的花滑技術。

17歲的科羅拉多州小將Red Gerard首次參加奧運，就在男子斜坡單板滑雪勇奪金牌。

Gerard說：”過去幾週有點瘋了，一直都是盡可能滑到自己最好，而且享受滑雪。”

同一班機抵達的還有美國奧運隊旗手Erin Hamlin，她在2014索契冬奧女子單人無舵雪橇比賽中獲得銅牌，雖然這次無緣獎牌，但她還是很高興能當上美國隊旗手。

Hamlin說：”能當旗手太棒了，非常開心，那是很酷的時刻。”

週一沒有華裔選手搭乘這班機回來，之前聯合航空有透露，花滑團體賽銅牌得主陳巍（Nathan Chen）會坐這班機回來，但後來臨時更改了行程，還有兩位灣區選手周知方和陳楷雯也沒有見到。

這些得獎選手的共同點，就是從小喜歡這項運動，而且常年不斷地刻苦訓練，17歲的Gerad就說，他每次參與單板滑雪運動都會盡量做到最好，但有一點是如果做得不好，也不要不高興或是太過緊張，因為這對培養心裡情緒十分重要。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。