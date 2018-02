華裔滑冰選手周知方飛赴南韓參加平昌冬奧（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

16名美國奧運選手週二從舊金山機場飛往南韓首爾,準備參加9號開幕的平昌冬奧會,其中包括華裔滑冰選手周知方。

聯合航空在92號登機門外的牆壁掛上了一幅巨型海報,讓來往的旅客簽名留言,替美國選手加油打氣。

週二有16名選手搭乘聯合893班機前往首爾,行前聯合為選手們舉辦了盛大的歡送儀式。

代表男子花式滑冰的華裔選手周知方(Vincent Zhou)跟母親也搭這班飛機,他行前接受本台的採訪,談到此刻的心情。

周知方說:”我已經做好萬全的準備,我很興奮,但有點緊張,要在世界最大的運動舞台比賽,這是一個難得的機會,我很期待。”

周知方才17歲,是全隊年紀最小的選手,他說不期待得獎牌,一切隨緣,不過能有今天的成就,他最想感謝的是媽媽。

周知方說:”她是我頭號支持者,她一直擔心我,這樣的媽媽是無人可取代的。”

不願上鏡的周媽媽對兒子的期望是:”我覺得一切都是在必然之中,但也是很興奮,希望他鎮靜,一切就按之前的比賽規律走,然後玩得愉快。”

聯合航空已經連續38年贊助美國奧運選手,今年還特別拍攝一個名為Superheros廣告,其中華裔溜冰選手陳巍(Nathan Chen)也出現在廣告中,搖身一變成為超級英雄。

聯航的執行長週二親自為選手們掃描登機證,還前往跑道坐上牽引車,護送飛機起飛。

其他的奧運選手,像是花式溜冰選手陳楷雯,已經在2月3日跟家人前往南韓。

