華裔滑冰選手周知方飛赴南韓參加平昌冬奧（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

16名美國奧運選手週二從舊金山機場飛往南韓首爾，準備參加9號開幕的平昌冬奧會，其中包括華裔滑冰選手周知方。

聯合航空在92號登機門外的牆壁掛上了一幅巨型海報，讓來往的旅客簽名留言，替美國選手加油打氣。

週二有16名選手搭乘聯合893班機前往首爾，行前聯合為選手們舉辦了盛大的歡送儀式。

代表男子花式滑冰的華裔選手周知方（Vincent Zhou）跟母親也搭這班飛機，他行前接受本台的採訪，談到此刻的心情。

周知方說：”我已經做好萬全的準備，我很興奮，但有點緊張，要在世界最大的運動舞台比賽，這是一個難得的機會，我很期待。”

周知方才17歲，是全隊年紀最小的選手，他說不期待得獎牌，一切隨緣，不過能有今天的成就，他最想感謝的是媽媽。

周知方說：”她是我頭號支持者，她一直擔心我，這樣的媽媽是無人可取代的。”

不願上鏡的周媽媽對兒子的期望是：”我覺得一切都是在必然之中，但也是很興奮，希望他鎮靜，一切就按之前的比賽規律走，然後玩得愉快。”

聯合航空已經連續38年贊助美國奧運選手，今年還特別拍攝一個名為Superheros廣告，其中華裔溜冰選手陳巍（Nathan Chen）也出現在廣告中，搖身一變成為超級英雄。

聯航的執行長週二親自為選手們掃描登機證，還前往跑道坐上牽引車，護送飛機起飛。

其他的奧運選手，像是花式溜冰選手陳楷雯，已經在2月3日跟家人前往南韓。

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