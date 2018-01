南加教師言論詆譭美軍 校區勒令停職

By

【KTSF 江良慧報導】

南加州一名高中老師兼市議員,日前在班上上課時唱衰美軍,有學生偷錄了他的講話,上載到網上後被瘋傳,校方已經暫停該教師的職務。

被瘋傳的是歷史教師兼市議員Gregory Salcido對學生講的一番言論,題目是有關美軍,以及選擇參軍人士的能力。

Salcido在錄音中這樣形容美軍:”他們不是高水平思想家,他們並非學術人士,他們並非知識分子,他們簡直是低端中的最低。”

Pico Rivera市長Gustavo Camacho回即回應說:”坦白說,我們譴責他的講話。”

Pico Rivera市長表示,市議會其他成員也一致予以譴責。

市長Camacho說,其言論有可能影響他擔任市議員。

Camacho說:”我正研究所有選擇,透過我的權利和其他市議員,但我可以做到是我會把他從所有委員會移除。”

校區已經展開調查,並表示會採取適當行動,有學生也不滿該名教師的言論。

El Rancho高中生Alfred Argulo說:”他們出征,去打仗,所以他才可以有這種意見,但他卻貶低軍隊。”

但也有人支持他,因為他在這裡名聲很好,但事業卻會因此毀掉。

