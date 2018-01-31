南加教師言論詆譭美軍 校區勒令停職

By

【KTSF 江良慧報導】

南加州一名高中老師兼市議員，日前在班上上課時唱衰美軍，有學生偷錄了他的講話，上載到網上後被瘋傳，校方已經暫停該教師的職務。

被瘋傳的是歷史教師兼市議員Gregory Salcido對學生講的一番言論，題目是有關美軍，以及選擇參軍人士的能力。

Salcido在錄音中這樣形容美軍：”他們不是高水平思想家，他們並非學術人士，他們並非知識分子，他們簡直是低端中的最低。”

Pico Rivera市長Gustavo Camacho回即回應說：”坦白說，我們譴責他的講話。”

Pico Rivera市長表示，市議會其他成員也一致予以譴責。

市長Camacho說，其言論有可能影響他擔任市議員。

Camacho說：”我正研究所有選擇，透過我的權利和其他市議員，但我可以做到是我會把他從所有委員會移除。”

校區已經展開調查，並表示會採取適當行動，有學生也不滿該名教師的言論。

El Rancho高中生Alfred Argulo說：”他們出征，去打仗，所以他才可以有這種意見，但他卻貶低軍隊。”

但也有人支持他，因為他在這裡名聲很好，但事業卻會因此毀掉。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。