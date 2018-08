聖荷西亞裔老師涉搶手機案被捕 曾在Palo Alto校區代課

By

【KTSF林佩樺報導】

週三南灣聖荷西市一名亞裔老師在教室被警方逮捕,警方並在教室發現一把裝了子彈的手槍後,家長擔憂為什麼一名重罪嫌犯,竟遭到校區聘用?另外,Palo Alto聯合校區稱,涉案老師曾在Palo Alto校區代課。

35歲的亞裔老師Charles So,在聖荷西Chaboya中學教8年級生社會科學,他週三在教室被警方逮捕。

警方表示,在教室內,在So的一個袋子裡發現一把裝載子彈的手槍。

校方週四舉行特別會議討論,有學生說:”他是一個很好的人,他被逮捕我很驚訝,因為我跟他是滿好的朋友。”

警方表示,So涉嫌與一宗在2月發生的開車糾紛引發的搶劫案有關。

So涉嫌在聖荷西市中心的一個停車場,攻擊一名男性駕駛,並搶走他的手機。

校方表示,他這個夏天被Evergreen學區聘用時,有通過指紋和背景檢查,他們認為警方沒有標著清楚這名重罪嫌犯。

Evergreen學區發言人Charles Crosby說:”沒有標著很讓人擔憂,我們會跟進調查為什麼,我猜測他們可能還沒找到他,或是因為他還沒被控罪,所以不會顯示在記錄上,直到很後面的階段。”

警方沒有針對此事件回應,目前So正在行政休假,他面臨襲擊與在教室藏有武器兩項重罪。

另外,南灣Palo Alto聯合校區表示,該名老師曾經在該校區擔任過代課老師。

Palo Alto聯合校區稱,So被聖荷西Chaboya中學聘任為全職老師之前,曾在2017至2018年學年在Palo Alto校區擔任過8次代課老師。

