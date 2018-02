By

南灣聖荷西市一名中學男教師,懷疑藏有兒童色情物品被捕。

被捕教師是47歲的Clifford Pappadakis,他任職位於Cottle大道2105號的Willow Glen初中。

上年9月8日,有學校的家長目睹該名男教師拍攝女學生的照片,便向校方匯報事件,隨後聖荷西聯合校區要求其行政休假並報警。

警方在疑犯的電腦及其他電子裝置中,發現多張不雅照片,並在週三以懷疑對兒童作出滋擾的行為,以及藏有兒童色情物品,將該名男教師拘捕。

