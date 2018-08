By

【KTSF 林佩樺報導】

南灣聖荷西市一名亞裔老師因為涉嫌搶劫,週三在教室被警方逮捕,警方並在教室發現一把裝了子彈的手槍。

聖荷西警方週三於Chaboya中學逮捕35歲的亞裔老師Charles Ha So。

警方逮捕時,在教室他的小背包中,發現一把裝滿子彈的手槍,他被控搶劫與在教室持有武器兩項重罪。

2月21日下午兩點左右,警方接報聖荷西南4街88號發生衝突,經調查後發現,So涉嫌持有武器搶劫,毆打另一名男子後,搶走對方的手機。

警方請有線索的民眾撥打(408) 277-4166協助辦案,或使用匿名專線(408) 947-7867。

