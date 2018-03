By

【KTSF】

上週探討過美國納稅人在海外賺到的錢是否要申報?人住在美國和人住在海外在稅務上有甚麼分別?有觀眾提出相關的問題,本週的”稅務與你”環節,理財專家林修榮先生會解答一下。

