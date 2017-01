今年報稅截止日較往常晚3天 若干退稅延後發放（視頻）

By

報稅季節即將來臨,不同於以往報稅截止日期,通常是4月15日,今年民眾可以多出幾天的緩衝時間,另外還有哪些新規定?

今年個人所得稅報稅季節從1月23日下週一展開,截止日期則是4月18日,比往常的4月15日晚了3天,因為4月15日是週六,聯邦政府不上班,接下來的星期一4月17日,又是首都華盛頓的假日,因此報稅截止日期延至4月18日星期二。

今年報稅最重要的改變,就是領取各項稅抵credit的人士要比往年更晚才能領到錢,報稅後要等到2月27日才能領取這些退稅。

國稅局延後發放退稅,是要打擊冒領或多領的違法行為。

會計師何美惠說:”比如說是child credit,就是兒童扣抵,或是earn income tax credit,就是低收入扣抵,或是教育扣抵,American opportunity credit。”

新規定要求雇主將W2報給社安局跟1099表報給國稅局的截止日期,提前至1月31日,並將發放給報稅人,這些稅抵的日期從原來的報稅後最快7天發放延後至2月27日。

何美惠說:”所以在1月31號跟2月27號之間,國稅局就可以在他的電腦上,去做搜尋就可以核對,所以今年如果說有錯誤的,比如說如果你的社安號碼錯了,你的姓名錯了,那麼你可能就拿不到退稅,為什麼? 因為他沒有辦法對得起來。”

要特別注意的是,查核後不符合規定者,不但領不到退稅,還會有罰則。

何美惠說:”他就會讓你兩年不能夠申辦這些稅抵,另外有一個就是說,如果你是故意的,你就10年不能領。”

過去國稅局沒有嚴格查核稅抵的機制,以至於每年損失數十億元。

