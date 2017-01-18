今年報稅截止日較往常晚3天 若干退稅延後發放（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

報稅季節即將來臨，不同於以往報稅截止日期，通常是4月15日，今年民眾可以多出幾天的緩衝時間，另外還有哪些新規定？

今年個人所得稅報稅季節從1月23日下週一展開，截止日期則是4月18日，比往常的4月15日晚了3天，因為4月15日是週六，聯邦政府不上班，接下來的星期一4月17日，又是首都華盛頓的假日，因此報稅截止日期延至4月18日星期二。

今年報稅最重要的改變，就是領取各項稅抵credit的人士要比往年更晚才能領到錢，報稅後要等到2月27日才能領取這些退稅。

國稅局延後發放退稅，是要打擊冒領或多領的違法行為。

會計師何美惠說：”比如說是child credit，就是兒童扣抵，或是earn income tax credit，就是低收入扣抵，或是教育扣抵，American opportunity credit。”

新規定要求雇主將W2報給社安局跟1099表報給國稅局的截止日期，提前至1月31日，並將發放給報稅人，這些稅抵的日期從原來的報稅後最快7天發放延後至2月27日。

何美惠說：”所以在1月31號跟2月27號之間，國稅局就可以在他的電腦上，去做搜尋就可以核對，所以今年如果說有錯誤的，比如說如果你的社安號碼錯了，你的姓名錯了，那麼你可能就拿不到退稅，為什麼? 因為他沒有辦法對得起來。”

要特別注意的是，查核後不符合規定者，不但領不到退稅，還會有罰則。

何美惠說：”他就會讓你兩年不能夠申辦這些稅抵，另外有一個就是說，如果你是故意的，你就10年不能領。”

過去國稅局沒有嚴格查核稅抵的機制，以至於每年損失數十億元。

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