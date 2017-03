By

加州州長布朗宣佈,計劃在10年內額外徵稅520億元,以修補加州公路,當中包括增加汽油稅,並且首次向電動車收費。

布朗說:”這議案就像維修你家屋頂,不補漏,傢俱和地毯便遭殃,木頭會腐爛,事情便是如此,所以要動手處理,這是議案宗旨。”

布朗的提案計劃增加汽油稅,每加侖徵稅12美分,即加稅43%,是加州史上最高的汽油稅,駕駛人士因此每月大概要多支付10美元。

另外,還會根據汽車價錢增加牌照費,平均每年大約48元左右。

議案也首次向零排放的電力車徵收每年100元稅款,原因是電力車也有份使用公路,這個議案將於下個月在州眾議會表決。

