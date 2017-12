共和黨稅改方案要點 州入息稅及地稅只可扣一萬（視頻）

By

【KTSF 張麗月報導】

國會兩院通過的稅改方案最後妥協版本的要點是怎麼樣呢?

這個稅改方案內容,主要包括入息稅分為7個稅階(tax brackets),分別是10%、12%、22%、24%、32%、35%、37%,而最高稅率由現時的39.6%降到37%,生效期到2025年。

廢除個人免稅額(personal exemption),但就提高標準免稅額近一倍,即個人12,000元,聯合報稅的已婚夫婦是24,000元。

企業稅由35%大幅降到21%,2018年生效,是永久減稅。

廢除奧巴馬健保法中人人要買健保的規定,由2019年開始實施,國會預算辦公室預計,將會有多1,300萬人無健保,而且奧巴馬健保的平均保費會提高。

遺產稅的免稅額提高一倍,現時的免稅額是549萬元。

兒童稅務優惠(child tax credit)由現時1,00-元倍增到2,000元,但入息未足以交稅的人,最高退稅額是1,400元,年收入40萬元的家庭,不能享有這個退稅優惠,有效期到2025年。

州入息稅和地方物業稅最高扣稅額是一萬元。

現行的房貸利息繼續可以扺稅,但對新的按揭來說,利息可扺稅的房屋貸款額最高去到75萬元,而現行是100萬元。

現行的慈善捐款和退休儲蓄計劃保持不變。

根據國會稅務聯合委員會非常初步的推測,實施這項稅改法案,估計在10年內增加聯邦預算赤字1.46萬億元,比參議院今年初估計的1.5萬億元略為少。

