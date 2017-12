參議院通過稅改方案 民主黨斥共和黨不負責任

By

聯邦參議院東岸時間週六凌晨以51票贊成,49票反對通過稅務改革方案,但有民主黨議員指,長達500頁的議案在表決前幾小時才交至議員手上,部分手寫內容難以看清,批評共和黨的做法是不負責任。

美國一眾參議員週五下午收到長近500頁的稅改方案,議案上有不少地方以手寫的方式填寫注釋,部分字跡難以閱讀,加上議案要當晚表決,引起不少議員強烈不滿。

由共和黨提出的稅改方案原定週四表決,因為未得到足夠票數支持而要順延,共和黨內部討論一晚後,週五向參議院提交新方案,共和黨指,這個總規模近1.5萬億美元的減稅方案,惠及大小企業及個人 。

措施包括提高個人入息免稅額、稅務寬減、大幅削減企業稅,以及容許企業將一部分利潤轉而至公司持有人,讓這一部分的利潤能以較低廉的個人利得稅,而非企業稅繳款。

共和黨員認為透過減稅,可以增加就業、促進消費,從而推動國家經濟。

不過國會內的稅務委員會認為,方案會令國家債務增加一萬億美元,財赤亦會更加嚴重,民主黨亦批評減稅只惠及大企業和富有的人。

參議院週五晚上連續辯論至翌日凌晨,雖然民主黨團一致反對,連同一名共和黨人倒戈,但未能阻止議案通過 。

由於眾議院早前都通過了一個稅改方案,兩院需就議案不同的地方磋商,得出雙方均可接受的稅改版本,預料將耗時數星期,之後才交予特朗普總統簽署生效。

