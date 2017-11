參院委員會通過共和黨稅改法案 料本週稍後全院表決

By

國會參議院預算委員會表決通過共和黨人提出的稅改方案,預料法案在本星期稍後轉到參議院全院表決。

共和黨人提出的稅改法案,週二首先在參議院預算委員會過關,這個委員會原本有兩名共和黨議員投反對票,但特朗普總統週二親自到國會與參議院共和黨議員食午餐,遊說他們支持稅改方案之後,委員會結果以12票贊成11票反對,表決通過這項稅改法案。

共和黨領袖認為,這是他們的勝利,因為是31年來首次推出的稅制改革,特朗普就讚揚委員會為通過歷史性稅改走出重要一步。

共和黨領袖希望法案本星期稍後在參議院全院進行審議和表決,在參議院,共和黨人佔有52席,民主黨就佔48席,即是說共和黨人只可以走失兩票,一旦出現僵持的局面,預料副總統彭斯會投下他關鍵的一票。

有部分共和黨參議員憂慮稅改會在未來十年增加1萬4千億元財赤,共和黨的稅改方案要點包括,建議大幅削減企業和商業的所得稅率,個人方面就只獲得較溫和稅務優惠。

緬因州共和黨籍參議員Susan Collins表示,由於特朗普同意不會完全取消地方物業稅抵扣,會容許最多一萬元扣稅,Collins因此傾向支持稅改法案。

民主黨人就指稅改法案只對大企業和富有階層有著數。

眾議院的總稅務撰寫人眾議員Kevin Brady就表示,參議院的稅改版本中包含有結束奧巴馬健保中規定人人必須要買健保的條款,相信眾議院都有可能接受。

