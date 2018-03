By

【KTSF】

美國大型連鎖店Target再次提高其最低工資,為去年9月以來第二度調升最低工資,消息公布後,Target股價在週二一度回落5%,反映投資者正密切關注高成本的薪酬上漲會帶來的後果。

Target在去年9月提高了最低工資,現在Target再次提高其最低工資,Target公司說這個春季,薪金將從最低的每小時11美元,增加到每小時12美元,並承諾到2020年,將提高到每小時15美元。

