By

【KTSF 陳令楠報導】

接下來的幾個月,將迎來節假日購物旺季,連鎖百貨公司Target,將在全國招聘12萬名臨時工,來應對旺季的銷售,比去年多了兩成。

這些員工將在全國超過1,800間分店內工作,當中包括在加州招聘28,000人,在舊金山招聘6,000人。

Target表示,需要更多人手來處理節假日旺季的網購訂單,以及提供店內取貨服務,這是近年來實體零售業最大規模的招聘。

Target將另外招聘7,500名員工,專責處理貨品運輸。

較早前Macy’s表示,計劃增聘8萬名季度臨時工。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。