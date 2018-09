By

【i-CABLE】

東非國家坦桑尼亞發生沉船意外,造成127人死亡,仍有多人失蹤。

意外後船身翻轉,大批救援人員星期五繼續搜索失蹤的乘客,發現多具遇難者遺體。

事發於當地星期四黃昏,一艘接載乘客來往烏卡拉島的客船在維多利亞湖沉沒。

當局估計事發時船上載有超過300人,至今有37人獲救,暫時未知沉船原因。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。