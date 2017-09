By

【i-CABLE】

一艘挖泥船在新加坡附近海域,與一艘油輪相撞後翻沉,兩名挖泥船船員死亡,3人失蹤,包括中國人。

挖泥船已經拖離事發海面,到新加坡以南一個小島對開,蛙人下水,進入船艙搜索,當局發現兩具遺體。

挖泥船在多米尼加註冊,凌晨一時左右,在新加坡姊妹島對開約一點七浬,與一艘印尼註冊的油輪相撞,挖泥船翻沉,11名中國籍及一名馬來西亞籍船員墮海,新加坡軍方救起其中7人。

至於油輪右舷損毀,26名印尼籍船員沒受傷。

