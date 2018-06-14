湯凱蒂宣布不再連任 支持立法助理競選其議席（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

除了市長補選外，舊金山政界亦爆出意外消息，代表日落區的市參事湯凱蒂（Katy Tang）宣布11月不會競逐連任，並公開支持她的立法助理競選，湯凱蒂週三現身解畫。

現年34歲的湯凱蒂，在紐約出生，舊金山長大，她的父母是來自台灣的移民，湯凱蒂在市府工作了將近12年。

已故市長李孟賢在2013年任命湯凱蒂頂替朱嘉文 ，擔任第4區市參事，至今將近6年，湯凱蒂當時是朱嘉文的立法助理。

週二下午5時，本應是市參事選舉報名的截止日期，已經報名參選的湯凱蒂突然決定退選，不過她未有公布去向。

湯凱蒂說：’我認為是時候嘗試新事物，去提拔另一名有理想的年輕女性，她們都有能力勝任公職，就像朱嘉文及李孟賢，當初提拔，引導我擔任公職一樣，當時我從來無想過我可以勝任。”

湯凱蒂任內積極推動婦女權益，成功為母親爭取在職的哺乳設施，並推出兩大房屋項目”Home Match”計畫，為屋主與低收入租客配對，令更多人找到房屋。

另外，她亦推動”Home SF”計畫，放寬大廈高度限制，來換取更高可負擔房屋比例等。

前日落區小商業主席余浩揚說：”她真的做了很多事，她做的事對我們的住民，與日落區商人很有大的裨益，剛剛幾個路過的人，我跟他們講她不做，個個都說他們都不捨得。”

湯凱蒂及多名民選官員週三宣布支持何鍾靈（Jessica Ho）參選第4區市參事。

30歲何鍾靈是湯凱蒂的立法助理，剛剛工作了一段短時間，她的祖父母是來自台灣的移民，定居於日落區，而何鍾靈在洛杉磯長大，先後在柏克萊加大及舊金山加大得到學士及碩士學位，讀的是營養學。

她大學畢業後才住在舊金山，不過立即就愛上日落區。

何種靈說：”我不搞政治，我參選是因為我想幫日落區居民，我有制定政策的經驗，我會盡力去與居民見面，盡力去幫他們。”

湯凱蒂的任期去到今年年底，除了日落區，即是第4區這裡，舊金山所有雙數選區將會在今年11月舉行市參事選舉。

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