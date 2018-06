湯凱蒂宣布不再連任 支持立法助理競選其議席（視頻）

By

除了市長補選外,舊金山政界亦爆出意外消息,代表日落區的市參事湯凱蒂(Katy Tang)宣布11月不會競逐連任,並公開支持她的立法助理競選,湯凱蒂週三現身解畫。

現年34歲的湯凱蒂,在紐約出生,舊金山長大,她的父母是來自台灣的移民,湯凱蒂在市府工作了將近12年。

已故市長李孟賢在2013年任命湯凱蒂頂替朱嘉文 ,擔任第4區市參事,至今將近6年,湯凱蒂當時是朱嘉文的立法助理。

週二下午5時,本應是市參事選舉報名的截止日期,已經報名參選的湯凱蒂突然決定退選,不過她未有公布去向。

湯凱蒂說:’我認為是時候嘗試新事物,去提拔另一名有理想的年輕女性,她們都有能力勝任公職,就像朱嘉文及李孟賢,當初提拔,引導我擔任公職一樣,當時我從來無想過我可以勝任。”

湯凱蒂任內積極推動婦女權益,成功為母親爭取在職的哺乳設施,並推出兩大房屋項目”Home Match”計畫,為屋主與低收入租客配對,令更多人找到房屋。

另外,她亦推動”Home SF”計畫,放寬大廈高度限制,來換取更高可負擔房屋比例等。

前日落區小商業主席余浩揚說:”她真的做了很多事,她做的事對我們的住民,與日落區商人很有大的裨益,剛剛幾個路過的人,我跟他們講她不做,個個都說他們都不捨得。”

湯凱蒂及多名民選官員週三宣布支持何鍾靈(Jessica Ho)參選第4區市參事。

30歲何鍾靈是湯凱蒂的立法助理,剛剛工作了一段短時間,她的祖父母是來自台灣的移民,定居於日落區,而何鍾靈在洛杉磯長大,先後在柏克萊加大及舊金山加大得到學士及碩士學位,讀的是營養學。

她大學畢業後才住在舊金山,不過立即就愛上日落區。

何種靈說:”我不搞政治,我參選是因為我想幫日落區居民,我有制定政策的經驗,我會盡力去與居民見面,盡力去幫他們。”

湯凱蒂的任期去到今年年底,除了日落區,即是第4區這裡,舊金山所有雙數選區將會在今年11月舉行市參事選舉。

