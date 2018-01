By

【KTSF】

中半島San Bruno市Tanforan購物中心的停車場,有男子涉嫌先後向兩名受害人露體,正被警方追緝。

事發於上週三下午2時35分左右,涉案男子被指把車停在Target和JCPenny附近,期間兩度借意向受害人問路,誘騙對方步近其駕駛的SUV汽車。

當兩名受害人走近時,受害人發現涉案男子正在車內自慰。

涉案男子被指年約20餘歲,駕駛白色SUV汽車,可能是Jeep Cherokee汽車。

任何人如有案件的消息,請聯絡San Bruno市警方,電話:(650) 616-7100,或電郵往:sbptipline@sanbruno.ca.gov

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。