佛羅里達州Tampa市懷疑有連環殺手作案,當地有4人先後被槍殺身亡,而所有案件都沒有明顯動機。

最新一宗案件於週二清晨5時左右發生,在Seminole Heights住宅區,有居民報稱聽到槍聲,警員到場後,發現60歲男子Ronald Felton伏屍現場,警方稱,死者當時正過馬路,槍手突然在其身後開槍。

當局估計槍手是區內居民,並呼籲公眾合作,向警方提供消息。

而在上月,當地10天內共有3人被擊斃,他們都是在晚間乘巴士獨自下車後,遭到槍手伏擊斃命。

針對週二發生的兇案,警方稱槍手可能是一名身型瘦削的非洲裔男子,約6呎高,身穿黑色衣物,持有大型手槍。

警方已呼籲居民翻看保安攝錄機可能拍下的視頻,看看有否破案線索。

