津巴布韋政局未明朗 軍方籌組過渡政府總統拒下台

津巴布韋政局未明朗,據報被軍方軟禁的總統穆加貝,仍未公開露面,報道指軍方正商討籌組過渡政府,由前副總統姆南加古瓦出任臨時總統。路透社則引述消息指,穆加貝拒絕下台。

軍方進駐第三天,首都哈拉雷四處也看見裝甲車,軍警嚴密把守通往主要政府建築的道路。總統穆加貝據報仍被軟禁於首都的官邸。至於第一夫人格拉斯,英國傳媒報道,到了鄰國納米比亞。

軍方宣稱,行動只為剷除穆加貝身邊破壞社會安寧的罪犯,不是發動政變。

報道指,軍方領袖正商討籌組過渡政府,由上周被解除副總統職務的姆南加古瓦率領過渡政府、前總理、反對黨領袖茨萬吉拉伊,及退伍軍人領袖等,已返回津巴布韋,可能加入過渡政府。

他們批評93歲的穆加貝獨裁,將國家拱手讓予妻子的派系,現在是時候撥亂反正。

報道指,當地一名天主教神父介入,游說穆加貝自願交出總統職位,逾一百個民間組織,亦敦促穆加貝和平下台。

但路透社引述情報消息指,穆加貝拒絕下台,堅持只有執政黨通過投票才能罷免他。

鄰國南非總統祖馬派出國防部及國家安全部特使,抵達哈拉雷,預料與穆加貝及軍方會面,祖馬促請軍方尊重憲法及克制,確保國家和平穩定。

