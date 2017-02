By

【KTSF 吳倩妤報導】

巴基斯坦週一發生自殺式炸彈襲擊,造成最少13人死亡,80多人受傷。

大批士兵在襲擊發生後,趕到東部旁遮普省首府拉合爾案發現場戒備,拆彈專家亦到場,檢走炸彈碎片調查。

當地警方指當時正有數以百計藥劑師舉行示威,抗議政府修訂規管藥物銷售的法例,其間有一名男子突然走近在場維持秩序的警員,並爆身上炸彈,造成多人死亡,當中包括5名警員。

巴基斯坦塔利班一個分支組織承認施襲,報復軍方打擊阿富汗邊境的伊斯蘭武裝份子,他們又警告針對政府部門的襲擊陸續有來。

