【KTSF 陳令楠報導】

阿富汗首都喀布爾週三發生兩宗自殺式炸彈襲擊,造成至少16人死亡,過百人受傷。

兩宗爆炸案的其中一宗發生在當地一間警局外,隨後,安保人員與幾名疑犯發生槍戰。

另一宗爆炸案發生在阿富汗國家情報機構大樓外,爆炸後冒出大量濃煙。

目前,當局未知疑犯數目,恐怖組織塔利班已經承認責任。

