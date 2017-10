【i-CABLE】

阿富汗首都喀布爾及中部古爾省兩間清真寺,分別遭到自殺式炸彈襲擊,至少70人死亡。

在首都喀布爾西部,遇襲的什葉派清真寺,血跡滿布牆壁,足見爆炸威力,玻璃等碎片散滿地上。

事發在當地週五晚,正值每星期最多人前往清真寺禱告的時間,襲擊者徒步行進寺內,當著人群引爆身上的炸彈,至少30人當場被炸死,部分遺骸被炸至難以辦認,另有40多人受傷。

事發後,附近居民紛紛趕至,協助運送傷者到醫院。

而在同一晚,阿富汗中部古爾省一個村莊,另一所遜尼派的清真寺亦都在晚禱期間遭受炸彈襲擊,但警方相信這宗襲擊是針對當時在裡面禱告的一名前軍方將領,事件亦造成30多人死亡。

總統加尼發聲明,譴責兩宗暴力襲擊,美國政府亦強烈譴責近期阿富汗境內連串襲擊,重申會繼續支持當地政府達至和平及安全。

