高田承認安全氣袋醜聞涉詐騙 同意賠償10億

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日本汽車零件公司高田（Takata）涉嫌隱暪該公司出產的安全氣袋存在問題，導致至少16人死亡，高田週一承認詐騙控罪，並同意賠償10億元賠償。
原告律師週一在庭上還指控5大車廠多年前已知悉高田的安全氣袋存在問題，但為了節省成本仍繼續使用，有關指控如果屬實，這些車廠也可能受牽連，它們分別是本田、豐田、日產、福特和寶馬，這5車廠暫未對指控作出回應。
高田週一承認隱暪旗下的安全氣袋在汽車遇上強大衝力時，有可能會爆炸，導致司機和乘客被彈出的碎物所傷。
這些有問題的安全氣袋，在美國導致11人死亡，在全球造成超過180人受傷，事件觸發美國汽車業進行有史以來最大規模的回修行動，涉及4,200萬輛汽車，多達6,900萬個安全氣袋。
高田的首席財務長Yoichiro Nomura週一在底特律的聯邦法院代表高田認罪，除了作出10億元賠償外，高田今後將會放售，或與另一間公司合併。
這10億元賠償中，有8.5億元是賠償給汽車製造商，1.25億元賠償給死傷者及其家屬，2,500萬元是刑事罰款。
另外，高田有3名前高層人員被控竄改測試報告，他們目前仍身在日本。
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