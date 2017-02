高田承認安全氣袋醜聞涉詐騙 同意賠償10億

By

日本汽車零件公司高田(Takata)涉嫌隱暪該公司出產的安全氣袋存在問題,導致至少16人死亡,高田週一承認詐騙控罪,並同意賠償10億元賠償。

原告律師週一在庭上還指控5大車廠多年前已知悉高田的安全氣袋存在問題,但為了節省成本仍繼續使用,有關指控如果屬實,這些車廠也可能受牽連,它們分別是本田、豐田、日產、福特和寶馬,這5車廠暫未對指控作出回應。

高田週一承認隱暪旗下的安全氣袋在汽車遇上強大衝力時,有可能會爆炸,導致司機和乘客被彈出的碎物所傷。

這些有問題的安全氣袋,在美國導致11人死亡,在全球造成超過180人受傷,事件觸發美國汽車業進行有史以來最大規模的回修行動,涉及4,200萬輛汽車,多達6,900萬個安全氣袋。

高田的首席財務長Yoichiro Nomura週一在底特律的聯邦法院代表高田認罪,除了作出10億元賠償外,高田今後將會放售,或與另一間公司合併。

這10億元賠償中,有8.5億元是賠償給汽車製造商,1.25億元賠償給死傷者及其家屬,2,500萬元是刑事罰款。

另外,高田有3名前高層人員被控竄改測試報告,他們目前仍身在日本。

