日本安全氣袋製造商高田公司(Takata)由於牽涉入汽車業最大宗的產品回修,導致全球有最少17宗死亡個案,以及正面對美加等國家的集體訴訟所潛在的責任問題,責任賠償總額可能高達100億至500億美元,拖累高田要申請第11章破產保護。

回修的成本已令高田連續幾年蝕錢,也被迫出售一些子公司來支付罰款和其他責任賠償,申請破產的手續可望在明年第一季完成,今次也是日本製造商最大宗的破產案。

高田又同意被中資背景,以美國密歇根州為基地的汽車零件供應商Key Safety Systems(KSS)收購,收購價是16億美元,KSS公司的東主就是中國寧波跨國電子公司均勝。

