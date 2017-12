蔡英文發表年終講話 表明提升防衛實力捍衛主權

By

【i-CABLE】

在台灣,總統蔡英文發表年終講話,提到大陸於區內軍事擴張企圖日益明顯,表明會持續加強防衛戰力,捍衛台灣主權,又重申兩岸關係穩定,是維持區域和平與繁榮的關鍵。

蔡英文於中山科學研究院舉行年終茶敘,場內展示了中科院研製的無人機「騰雲機」,及新式高級教練機模型。

蔡英文表示,改在這個研發防衛科技的機構,而非去年的總統府舉行茶敘,是要凸顯台灣防衛自主及捍衛民主。

針對解放軍戰機空軍飛機近期展開繞島巡航等訓練,蔡英文稱區內形勢複雜,台灣沒有犯錯的本錢,提升防衛能力是最安全、最終的保障。

蔡英文強調,兩岸問題絕不會以軍事武力解決,重申兩岸關係不會暴走、不會僵住,維持現狀是台灣不變的立場。

不過她表明,台灣會持續強化防衛戰力,未來每年的國防預算會於合理範圍內穩定增加,騰雲機即將投入量產,新式高教機也將於 2020 年如期試飛。

