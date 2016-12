By

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣總統蔡英文將在明年1月展開「英捷專案」出訪中南美洲,並過境美國。

台灣外交部星期四公布,總統蔡英文將於明年1月7號到15號期間出訪中南美的邦交國,包括宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉以及薩爾瓦多等4國。

另外,台灣有媒體報導指,蔡英文此行去程將過境美國德州的休斯敦,回程則過境舊金山。

這是蔡英文擔任總統後第二度出訪,同時也將是她上任後首度以總統身分過境舊金山。

至於蔡英文過境美國期間,是否有機會與候任總統特朗普見面,引發媒體高度關注和揣測。

不過蔡英文此行不會在紐約停留,台灣總統府方面先前也表示,這是外界過度臆測。

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。