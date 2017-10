中華民國婦聯會停運 灣區分會另找方法服務社區（視頻）

By

由蔣宋美齡女士創辦的中華民國婦聯會今年年中受到國民黨黨產風波影響,在捐出大部分資產後宣告停止運作,而灣區的婦聯會分會雖然也因此畫下休止符,但會員們想到了一個好方法,繼續服務社區。

這是今年3月,中華民國婦聯會舊金山分會在中半島Foster City舉行的年會,當時前台灣總統馬英九的大姊馬以南和三姊馬冰如都出席,共襄盛舉。

不過受到國民黨黨產遭追討的影響,今年7月婦聯會總會方面宣布婦聯會全面吹熄燈號。

前婦聯會舊金山分會成員儀容說:”總會那邊說,我們暫時停擺所有的業務,不管是海外也好,國內也好。”

不過婦聯會的姊妹們不願因此就將服務社區的行動停擺,在集思廣益之後,決定新成立”全美中華婦女會”,繼續運作並擴大招收會員。

已故資深藝人上官亮的女兒陳宗義,就成了婦聯會舊金山分會的末代總幹事,也是”全美中華婦女會”的首任會長。

陳宗義說:”慚愧,很遺憾,不過我今天非常榮幸,說實在話,我還能夠為我們以前的(婦聯會),中華婦女會能夠盡一份心力。”

婦聯會於1950年由蔣介石夫人宋美齡女士創辦,宗旨是照顧三軍眷屬、婦女和孤兒等弱勢族群,在全球有64個分會,舊金山分會則是在1984年成立,今年剛慶祝33周年。

今年7月,婦聯會決定捐出312億台幣資產做公益之用,並且併入社福基金會運作,宣告從此就沒有婦聯會了。

不過婦聯會昔日成員表示,新組織仍將延續婦聯會的精神。

儀容說:”當然可惜是一定會有的,不過我是覺得秉承著我們之前的關懷弱勢,這樣子培養優秀第二代的菁英,還有我們青年的下一代,在優秀的成績的情況下,我們也是有給予獎學金的培育,我覺得一樣,我們照著做著有意義的事情,就像我們之前做的。”

陳宗義說:”成立這個會是非牟利,我們是非營利的組織,當然也是靠大家支持,然後也是大家的力量,我們才會有經費去推動更廣的活動。”

