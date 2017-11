台灣工業技術研究院11項新科技入圍全球百大科技研發獎（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

台灣工業技術研究院週三介紹入圍全球百大科技研發獎的11項創新科技成果,範圍涵蓋生物科技、綠能、電子、工業及智慧家庭等領域。

對許多家庭主婦來說,蔬菜水果到底有沒有洗乾淨是一件很傷腦筋的事,畢竟農藥看不到,但是擔心殘留在蔬果的農藥,每天吃進去有害身體,”隨手型智慧蔬果農藥檢測器”或許可以解決這個難題。

製造商張家榮說,農藥在光學上有些特性,可以藉由感應器在洗菜過程監控蔬果,是不是還存在農藥。

這個檢測器檢測極限達0.5ppm,以燈號顯示清洗程度,紅燈表示有農藥,綠燈表示可以安心食用。

張家榮表示,這項設計就是為了消費者基於一個電子產品來開發,因此如果生產的話,售價是大家可以接受到。

台灣工業技術研究院角逐全球百大科技研發獎,今年共有11項入圍,團長機械所所長胡竹生的團隊發明的”碰通旋變同步感應電機”,用一種簡單、巧妙、低成本、無驅動的方式,達到超過IE5級的馬達效率標準,可直接替代傳統感應馬達。

台灣工研院機械所所長胡竹生說:”*這個抽水馬達的量非常大,抽水馬達每天不停抽水,如果抽水效率提升,就會降低用電需求,降低用電需求就會降低碳排放,現在大部分的發電廠還是用火力發電。”

此外,”半導體微波退火”技術就是產學及國際合作的成功案例,還有能一次進行大量建築的節能診斷的”人工智慧建築節能系統平台”,已經應用於台灣一些便利超商或銀行,還有對地球環境有深遠影響的”廢液晶面板再利用處理系統”。

全球百大科技研發獎有科技界的奧斯卡獎之稱,每年從全球上千件創新技術中,挑選出100項年度具重大創新意義及對人類生活,影響深遠的商品化技術。

全球百大科技研發獎2008年舉辦以來,工研院已經獲得27個得獎紀錄,週五他們將會在佛羅里達州的奧蘭多參加頒獎典禮。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。