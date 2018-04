被捕台灣交換生藏千多發子彈 警方起出手槍

By

台灣藝人狄鶯和孫鵬的兒子孫安佐,揚言要在美國校園開槍被捕後,警方週一公布更多案情,他涉嫌持有1,600多發子彈及一把9厘米手槍,警方還稱該手槍是由孫安佐組裝,狄鶯和孫鵬也抵達紐約,並已經到監獄探視兒子。

揚言要在賓州一家天主教高中校園開槍的交換學生孫安佐,上週以涉嫌恐怖威脅罪名遭到逮捕後,當地警方週一公布多日來的調查結果,並展示在孫安佐放在寄宿家庭的1,600多發子彈,其中有數百顆子彈是AR-15步槍和AK-47步槍所使用的子彈,還有一把9釐米手槍。

警方相信手槍是由孫安佐自己組裝的。

警方發言人Michael Chitwood說:”讓我覺得不安的,是他可以在網上買到這麼多子彈,而他還不是美國公民。”

18歲的孫安佐是台灣來美的交換學生,就讀Bonner and Prendergast天主教高中。

調查人員表示,他涉嫌儲存武器,並計畫在5月1號展開校園屠殺。

根據法庭記錄,他把計畫告訴一名同學,同學則通知校方,才使得事件曝光,警方還要調查是否有其他共犯。

孫安佐目前被控一項做出恐怖威脅輕罪罪名,目前被拘留在賓州德拉瓦縣監獄,他的父母狄鶯和孫鵬在駐紐約台北經文處協助下已到監獄探視,兩人都激動落淚。

孫安佐寄宿家庭父母沒有被起訴,他的律師稱,孫安佐並未意圖犯法,也沒有要對誰做出恐怖行為,事發後學校已經將他退學,並將在週二起為學生提供心理諮商。

