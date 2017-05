台灣蝦味鮮使用過期原料 灣區是否有售（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

台灣知名零嘴蝦味先被爆出使用過期原料,灣區是否有再賣呢?而過期食品是否安全?

本台記者週五在灣區兩家大型華人超市,已經找不到台灣零食蝦味先,雖然有類似的產品,但不是出事的裕榮公司生產的蝦味先。

超市經理私下表示,早已沒賣了,但並沒有說明原因,台灣日前才爆出知名鳳梨酥店的老闆娘跟員工私自竄改使用日期。

東方食品商會主任周曉濱說:”我覺得主要是誠信的問題。”

周曉濱談到過期食品,裕榮公司是台灣家喻戶曉的食品大廠,有將近50年歷史,標榜使用新鮮冷凍蝦,打碎後拌入麵粉烘烤,如今爆出使用過期添加素,讓消費者十分驚訝。

為了不讓消費者感到混淆,目前食品業界希望統一兩種日期標示,一個是”Best If Used BY”,也就是所謂的賞味期,也就是說錯過了這個日期,口感可能不夠好,但不代表這個東西就壞掉,另一個是”USE By”,也就是指這類食品過期便容易腐壞 ,像牛奶等等。

在大部分的食品,它都不會在某個日期突然變壞,除了少數像牛奶就比較敏感,所以要嚴格遵守它的日期之外,其他大部分都是參考。

周曉彬舉例,一家歐洲澱粉工廠,雖然原料使用期快到,但經過化驗後,還是可以繼續安全使用。

周曉濱說:”他們工廠化驗過,證實所有品質沒有改變,他會給我們一封信就是說,他們去延長這個保證期再一年,這種就不是欺騙,這種是一種負責任方法,也是一種專業的方法,既不浪費食品,但是也是對消費者經銷商負責。”

周曉彬說關於食品過期,消費者也可以自行判斷,比方說乾貨就比較難過期。

周曉濱說:”罐頭肉的罐頭沒到期,但是罐頭已經膨脹,那一定不能吃,一定要丟掉,普通乾的東西,沒有脂肪高蛋白質,很油性的東西,是比較難過期。”

