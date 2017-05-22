台灣蝦味鮮使用過期原料 灣區是否有售（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

台灣知名零嘴蝦味先被爆出使用過期原料，灣區是否有再賣呢？而過期食品是否安全？

本台記者週五在灣區兩家大型華人超市，已經找不到台灣零食蝦味先，雖然有類似的產品，但不是出事的裕榮公司生產的蝦味先。

超市經理私下表示，早已沒賣了，但並沒有說明原因，台灣日前才爆出知名鳳梨酥店的老闆娘跟員工私自竄改使用日期。

東方食品商會主任周曉濱說：”我覺得主要是誠信的問題。”

周曉濱談到過期食品，裕榮公司是台灣家喻戶曉的食品大廠，有將近50年歷史，標榜使用新鮮冷凍蝦，打碎後拌入麵粉烘烤，如今爆出使用過期添加素，讓消費者十分驚訝。

為了不讓消費者感到混淆，目前食品業界希望統一兩種日期標示，一個是”Best If Used BY”，也就是所謂的賞味期，也就是說錯過了這個日期，口感可能不夠好，但不代表這個東西就壞掉，另一個是”USE By”，也就是指這類食品過期便容易腐壞 ，像牛奶等等。

在大部分的食品，它都不會在某個日期突然變壞，除了少數像牛奶就比較敏感，所以要嚴格遵守它的日期之外，其他大部分都是參考。

周曉彬舉例，一家歐洲澱粉工廠，雖然原料使用期快到，但經過化驗後，還是可以繼續安全使用。

周曉濱說：”他們工廠化驗過，證實所有品質沒有改變，他會給我們一封信就是說，他們去延長這個保證期再一年，這種就不是欺騙，這種是一種負責任方法，也是一種專業的方法，既不浪費食品，但是也是對消費者經銷商負責。”

周曉彬說關於食品過期，消費者也可以自行判斷，比方說乾貨就比較難過期。

周曉濱說：”罐頭肉的罐頭沒到期，但是罐頭已經膨脹，那一定不能吃，一定要丟掉，普通乾的東西，沒有脂肪高蛋白質，很油性的東西，是比較難過期。”

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