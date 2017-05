By

【i-CABLE】

世界衛生大會月底在瑞士日內瓦召開,台灣方面在報名截止前仍未收到邀請函。陸委會批評大陸向世衛施壓,無視台灣民眾權益。

世衛大會網上報名星期一截止,台灣仍未收到邀請函,意味無法出席本屆會議。衛福部強調無論能否出席,代表團將如期到日內瓦,在場外與友好地區代表會談。

自 2009 年首度獲邀請,台灣一直以觀察員身分列席。去年五月蔡英文就職總統前,網上報名最後一天才拿到邀請函,今年更被拒諸門外。大陸國台辦主任張志軍歸咎於蔡英文上台後,一直未承認九二共識。

在台北,總統府稱防疫不應有國界,將台灣排斥在外加以打壓,違背世界衛生組織宗旨,對此表示高度遺憾以及不滿。美國、加拿大等多個國家已向世界衛生組織表明,支持台灣繼續以觀察員身分參與大會。

