【KTSF 吳倩妤報導】

台灣週三通過同性婚姻合法化,成為亞洲第一,台灣司法院大法官釋法裁定,現行台灣民法明文禁止同性伴侶合法婚姻,是違反憲法對人民婚姻自由及人民平等權的保障。

在立法院外集會 挺同性婚姻的民眾,聽到裁決後響起一片歡呼,這次 民法釋憲案,是由公民祈家威與台北市政府聯合提出,質疑現行台灣民法只准異性結婚的規定,週三司法院大法官裁定,民法的規定違反憲法。

大法官限令政府有關機關在兩年內作出相應法律修訂,如無行動 到期同性伴侶,可到戶政辦理婚姻註冊。

蔡英文政府上台後,立法院已啟動修改民法程序,但面對政府內外不少的阻力,法務部認同民法的規定,而主張另訂同性婚姻法則,反對陣營以宗教信仰或傳統觀念力抗同性婚姻,而支持陣營就從自由平等民權角度力挺婚姻平權,及多元成家的理念。

