灣區橋社踴躍捐款賑災 助台灣花蓮地震災民（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

灣區不少社區組織及個人，在台灣花蓮地震災後也踴躍捐款賑災，而這些海外捐款要如何送到災區，確保能用於災民身上呢？

花蓮2月6日強震災情慘重，造成17人死亡，兩百多人受傷，並重創當地的觀光產業。

為了幫助災區，地震後灣區僑界慷慨解囊。

合和總會館主席余武良說：”在此拋磚引玉，我自己私人捐500元。”

捐款聲此起彼落，這是灣區僑學界週二在舊金山華埠國父紀念館公開響應捐款的盛況。

中華總會館商董林炳昌說：”中華民國和大陸都是我們同胞，我個人覺得，在整個人類的發展來說，最大的美德，最大的功德，最大的道德良心，就是慈悲，就是仁愛。”

這次捐款由中華傳統文化協會CCCA發起，有組織與個人捐款才發動就籌集到將近兩萬美元，將透過舊金山僑教中心轉交到台灣的賑災專戶，並由台灣方面開立收據給捐款人。

出席會議的僑委會官員正好來自花蓮，特別感謝海外僑界的愛心。

金山華橋文教服務中心主任葉子貞說：”全球僑胞都在救助，那我們舊金山地區今天也發起賑災的活動，我在這邊真的非常謝謝大家，對我的故鄉的一個捐助。”

東灣僑界也不落人後，屋崙中華會館上週日就召開緊急會議，針對救災問題展開討論，會中包括主席、副主席，多位元老與旗下的組織紛紛慷慨解囊，籌集超過5,000美元。

屋崙中華會館主席陳子巖說：”那這個捐款雖然是鴻毛之輕，但是我覺得卻有玉山之重，所以這是代表我們海外僑胞，代表我們僑社，對於他們的關切。”

這筆善款將交由駐舊金山台北經文處代轉至賑災專款帳戶。

另一方面，舊金山灣區統促會在花蓮地震後第一時間也透過電話會議的方式，籌集到10,800元善款，發起人池洪湖向本台透露，這筆錢會以海外華人名義捐給台灣紅十字會來賑災。

至於南灣方面，目前透過南灣僑教中心轉交到台灣賑災專戶的善款，共有4個組織以及11個個人，金額超過兩萬美元。

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