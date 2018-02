灣區橋社踴躍捐款賑災 助台灣花蓮地震災民（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區不少社區組織及個人,在台灣花蓮地震災後也踴躍捐款賑災,而這些海外捐款要如何送到災區,確保能用於災民身上呢?

花蓮2月6日強震災情慘重,造成17人死亡,兩百多人受傷,並重創當地的觀光產業。

為了幫助災區,地震後灣區僑界慷慨解囊。

合和總會館主席余武良說:”在此拋磚引玉,我自己私人捐500元。”

捐款聲此起彼落,這是灣區僑學界週二在舊金山華埠國父紀念館公開響應捐款的盛況。

中華總會館商董林炳昌說:”中華民國和大陸都是我們同胞,我個人覺得,在整個人類的發展來說,最大的美德,最大的功德,最大的道德良心,就是慈悲,就是仁愛。”

這次捐款由中華傳統文化協會CCCA發起,有組織與個人捐款才發動就籌集到將近兩萬美元,將透過舊金山僑教中心轉交到台灣的賑災專戶,並由台灣方面開立收據給捐款人。

出席會議的僑委會官員正好來自花蓮,特別感謝海外僑界的愛心。

金山華橋文教服務中心主任葉子貞說:”全球僑胞都在救助,那我們舊金山地區今天也發起賑災的活動,我在這邊真的非常謝謝大家,對我的故鄉的一個捐助。”

東灣僑界也不落人後,屋崙中華會館上週日就召開緊急會議,針對救災問題展開討論,會中包括主席、副主席,多位元老與旗下的組織紛紛慷慨解囊,籌集超過5,000美元。

屋崙中華會館主席陳子巖說:”那這個捐款雖然是鴻毛之輕,但是我覺得卻有玉山之重,所以這是代表我們海外僑胞,代表我們僑社,對於他們的關切。”

這筆善款將交由駐舊金山台北經文處代轉至賑災專款帳戶。

另一方面,舊金山灣區統促會在花蓮地震後第一時間也透過電話會議的方式,籌集到10,800元善款,發起人池洪湖向本台透露,這筆錢會以海外華人名義捐給台灣紅十字會來賑災。

至於南灣方面,目前透過南灣僑教中心轉交到台灣賑災專戶的善款,共有4個組織以及11個個人,金額超過兩萬美元。

