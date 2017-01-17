蔡英文過境舊金山 對兩岸關係有何影響（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

台灣總統蔡英文週六旋風過境舊金山後己經回到台灣，她在出訪期間，中國方面頻頻出招，過境舊金山時又遭遇統派組織示威，蔡英文此次過境外交，是否有所突破？對於兩岸關係又有甚麼影響？

由於台灣和美國沒有正式邦交，台灣總統通常是透過出訪中南美邦交國的機會，才得以用過境的名義來到美國，因而也被稱為過境外交，美方由誰接待？總統能見到誰？跟誰通話？都是過境外交的重頭戲。

灣區民進黨之友會首席顧問洪順五說：”當然她重頭戲還是過境美國，因為外交上美國是台灣，最重要的外交工作。”

蔡英文這次去程，在德州休斯敦過境，回程則在灣區過境，接送機都是由美國在台協會理事主席莫健出面，也遵循慣例有元首級維安和通關禮遇。

蔡英文在灣區炫風16小時的停留，除了拜會社交媒體推特，也到南灣與上百位高科技界人士座談，矽谷亞洲中心揭幕。

她臨行前還與800位僑界人士午宴，對於蔡英文此次出訪，綠營人士認為成果豐碩。

洪順五說：”她來這裡絕對不會放棄電話上跟美國政要的聯絡，還有跟政界上的溝通，尤其是特朗普的幕僚，她是非常密切的溝通，（確定特朗普的幕僚有跟她溝通是不是？）她是不能講啦。”

不過，統派組織則警告，蔡英文如果不接受92共識和一個中國，未來中國在外交上還會有更多打壓。

美洲中國統一促進會聯合總會總顧問池洪湖說：”中國的底牌我們也很清楚，九二共識不能不承認，海外華僑我們最關心兩岸的問題，兩岸好，海外華僑就團結，兩岸不好，就會影響海外華僑，中國政府不會放棄一個中國原則，這個如果不解決的話，無論在外交上，在國際上肯定會繼續打壓。”

中國僑聯海外顧問李競芬說：”我覺得在馬英九時代的時候，因為維持一個現狀，所以今天兩岸的外交在一個中國九二共識的基礎之上達成一個共識，但是蔡英文上台以後，堅持不承認九二共識，這是她今天看到台灣面臨到的問題。”

不過，綠營人士則期待，特朗普上任後有望調整美國的一中政策。

前民進黨矽谷支黨部主委王龍文說：”我想一個中國這個政策的話，美國如果說要適度調整，我們當然是樂觀其成，一個台灣，一個中國，這是台灣目前民意所最希望的，台灣幾乎有80%的人，希望台灣變成一個正常的國家，那我們也希望全世界來支持台灣往這個方面來走。”

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