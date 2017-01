蔡英文過境舊金山 對兩岸關係有何影響（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣總統蔡英文週六旋風過境舊金山後己經回到台灣,她在出訪期間,中國方面頻頻出招,過境舊金山時又遭遇統派組織示威,蔡英文此次過境外交,是否有所突破?對於兩岸關係又有甚麼影響?

由於台灣和美國沒有正式邦交,台灣總統通常是透過出訪中南美邦交國的機會,才得以用過境的名義來到美國,因而也被稱為過境外交,美方由誰接待?總統能見到誰?跟誰通話?都是過境外交的重頭戲。

灣區民進黨之友會首席顧問洪順五說:”當然她重頭戲還是過境美國,因為外交上美國是台灣,最重要的外交工作。”

蔡英文這次去程,在德州休斯敦過境,回程則在灣區過境,接送機都是由美國在台協會理事主席莫健出面,也遵循慣例有元首級維安和通關禮遇。

蔡英文在灣區炫風16小時的停留,除了拜會社交媒體推特,也到南灣與上百位高科技界人士座談,矽谷亞洲中心揭幕。

她臨行前還與800位僑界人士午宴,對於蔡英文此次出訪,綠營人士認為成果豐碩。

洪順五說:”她來這裡絕對不會放棄電話上跟美國政要的聯絡,還有跟政界上的溝通,尤其是特朗普的幕僚,她是非常密切的溝通,(確定特朗普的幕僚有跟她溝通是不是?)她是不能講啦。”

不過,統派組織則警告,蔡英文如果不接受92共識和一個中國,未來中國在外交上還會有更多打壓。

美洲中國統一促進會聯合總會總顧問池洪湖說:”中國的底牌我們也很清楚,九二共識不能不承認,海外華僑我們最關心兩岸的問題,兩岸好,海外華僑就團結,兩岸不好,就會影響海外華僑,中國政府不會放棄一個中國原則,這個如果不解決的話,無論在外交上,在國際上肯定會繼續打壓。”

中國僑聯海外顧問李競芬說:”我覺得在馬英九時代的時候,因為維持一個現狀,所以今天兩岸的外交在一個中國九二共識的基礎之上達成一個共識,但是蔡英文上台以後,堅持不承認九二共識,這是她今天看到台灣面臨到的問題。”

不過,綠營人士則期待,特朗普上任後有望調整美國的一中政策。

前民進黨矽谷支黨部主委王龍文說:”我想一個中國這個政策的話,美國如果說要適度調整,我們當然是樂觀其成,一個台灣,一個中國,這是台灣目前民意所最希望的,台灣幾乎有80%的人,希望台灣變成一個正常的國家,那我們也希望全世界來支持台灣往這個方面來走。”

