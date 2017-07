吳新興造訪灣區 談僑務榮譽職人員被懲處事件（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣僑委會委員長吳新興週末期間旋風造訪灣區,針對僑委會懲處11位訪問中國的僑務榮譽職人員,吳新興認為事件不會影響,台灣政府與僑社的關係,他也對當前的僑務政策以及對於僑務榮譽職的規範做出說明,本台上週五訪問了事件主角之一的王維,了解他的說法,現在聽聽吳新興的回應。

台灣僑委會委員長吳新興結束9天5個城市的美國僑社旋風訪問,已經返抵台灣,他在最後一站舊金山受到僑界支持者的熱烈歡迎。

針對「全美台聯會」組團訪問中國的11名榮譽職成員,遭台灣僑委會解除職務的事件,吳新興有備而來。

當被問及經過這件事情以後,僑委會的僑務政策是否改變?吳新興說:”我們沒有甚麼改變,我們還是照原來的規定在做事情而已,就是這樣子而已,都是既有的規範。”

事件主要源於這批台灣僑務榮譽職人員獲得中國國務院僑辦副主任譚天星接見,譚天星提及中國統一立場,在媒體上披露後,引發台灣官方的不滿,那麼僑務榮譽職人員到中國的現行規範究竟為何?

吳新興說:”有兩個規範,一個就是僑務委員相關的規定,第七條裡面講的很清楚,還有榮譽職人員第十二條,講得很清楚,就是榮譽職人員不得接受中國官方招待,或是參加有統戰或是官方活動的事情, 就是這麼簡單。”

吳新興也說,不樂見事件的發生,也對結果感到無奈。

吳新興說:”我相信全美台聯他們長久以來都很支持台灣政府,很熱愛台灣,所以我想我們都覺得發生這種事情是很遺憾,也很無奈。”

吳新興表示,台灣有立委對事件提出質疑,僑委會也必須尊重國會的意見,照規定來處理。

美國的僑團到大陸去,情況也相當普遍,吳新興會否擔心事件會影響以後僑委會跟僑社之間會有隔閡?

吳新興說:”不會啊,你看今天這個場合,誰跟我有隔閡,不管傳統僑社、藍營的、綠營的,我們大家都很和諧,我們本來僑委會跟所有僑胞都是一家人,我認為這只是一個插曲,我相信這很快就會過去,我們向前看。”

吳新興此行除了週六晚間在南灣僑教中心出席僑界晚宴,還參加周日的華運會,並與僑界座談。

他強調僑委會存在的價值就是服務僑胞,不管哪一個政黨執政,都不會改變。

