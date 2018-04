台灣推高額預算補助研究 如何符合申請資格（視頻）

By

對於年輕學者來說,想要做研究卻苦無經費,是讓人痛苦的事,為了招攬國際學術人才,台灣大手筆斥資高額預算,不但提供教職和高額薪資補助,還有高達5,000萬台幣的研究經費可以申請,要如何符合資格?

台灣科技部長陳良基、教育部次長姚立德,上週末率領政大、清大、交大和成功大學等十多位國立大學的校長來到美國,宣布對年輕學者的攬才計畫。

訪問團第一站來到矽谷,希望透過大手筆的薪資補助和高額研究經費,吸引在美國的學術人才到台灣的大學任教。

科技部長陳良基說:”各類型的新科技、新知識,我們都非常歡迎,倒沒有說特定哪一項,因為台灣的產品當然以資訊科技為主體,生化科技也是,但是它需要的知識是來自於跨領域,所以我們希望說各個領域的我們都非常歡迎。”

在這次的攬才計畫中,科技部推出兩項研究計畫補助方案,提供給願意到台灣任教的學者,其中’愛因斯坦計畫’是針對32歲以下博士學位人士,提供3到5年,每年500萬台幣的研究經費。

而’哥倫布計畫’則是針對35歲以下學者,提供3到5年,每年1,000萬的研究經費。

台灣教育部則推出,玉山青年學者計畫除了大學任教的薪水,還會提供每年最多500萬台幣的薪資補助,並協助辦理簽證,以及安頓家庭生活等優惠。

陳良基說:”台灣的薪資系統是一個層次結構,也就是說你有一個基本的基本薪,但是你有計畫的時候,你的薪資可以加上去,再加上玉山學者的經費,可以再加上去,所以他疊加上去,對於一個頂級的教授,他的薪資跟矽谷是可以相比。”

舉例來說,如果獲得大學聘任,該年輕研究人士除了原本的薪資,和每年500萬台幣的薪資補助,還可以申請最多達5,000萬台幣的研究計畫,這也是台灣政府斥資吸引人才的重點項目。

對於中國日前推出30多項惠台措施,招募台灣的企業和人才,台灣教育部官員表示,學術人才出走僅是少數,而跟對岸相比,台灣的學術自由更具有優勢。

教育部次長姚立德說:”台灣是一個非常崇尚學術自由的環境,它基本上學術自由的程度,應該跟美國不相上下,有的時候可能比美國還要自由,那麼在大陸的部分,各位都知道它比較人治,它有很多的禁忌,也有很多不可以觸犯的一些學術的領域,甚至對外的ㄧ些言論,這個部分是我們在台灣絕對不會有的事情。”

訪問團此行推廣這項攬才計畫,除了矽谷還會到洛杉磯、紐約和波士頓,計畫一整年都有效。

錯過這次活動的人士,可以上網查詢詳情,台灣科技部的網址是http://www.most.gov.tw,打入關鍵字”年輕學者養成計畫”。

