台灣推高額預算補助研究 如何符合申請資格（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

對於年輕學者來說，想要做研究卻苦無經費，是讓人痛苦的事，為了招攬國際學術人才，台灣大手筆斥資高額預算，不但提供教職和高額薪資補助，還有高達5,000萬台幣的研究經費可以申請，要如何符合資格？

台灣科技部長陳良基、教育部次長姚立德，上週末率領政大、清大、交大和成功大學等十多位國立大學的校長來到美國，宣布對年輕學者的攬才計畫。

訪問團第一站來到矽谷，希望透過大手筆的薪資補助和高額研究經費，吸引在美國的學術人才到台灣的大學任教。

科技部長陳良基說：”各類型的新科技、新知識，我們都非常歡迎，倒沒有說特定哪一項，因為台灣的產品當然以資訊科技為主體，生化科技也是，但是它需要的知識是來自於跨領域，所以我們希望說各個領域的我們都非常歡迎。”

在這次的攬才計畫中，科技部推出兩項研究計畫補助方案，提供給願意到台灣任教的學者，其中’愛因斯坦計畫’是針對32歲以下博士學位人士，提供3到5年，每年500萬台幣的研究經費。

而’哥倫布計畫’則是針對35歲以下學者，提供3到5年，每年1,000萬的研究經費。

台灣教育部則推出，玉山青年學者計畫除了大學任教的薪水，還會提供每年最多500萬台幣的薪資補助，並協助辦理簽證，以及安頓家庭生活等優惠。

陳良基說：”台灣的薪資系統是一個層次結構，也就是說你有一個基本的基本薪，但是你有計畫的時候，你的薪資可以加上去，再加上玉山學者的經費，可以再加上去，所以他疊加上去，對於一個頂級的教授，他的薪資跟矽谷是可以相比。”

舉例來說，如果獲得大學聘任，該年輕研究人士除了原本的薪資，和每年500萬台幣的薪資補助，還可以申請最多達5,000萬台幣的研究計畫，這也是台灣政府斥資吸引人才的重點項目。

對於中國日前推出30多項惠台措施，招募台灣的企業和人才，台灣教育部官員表示，學術人才出走僅是少數，而跟對岸相比，台灣的學術自由更具有優勢。

教育部次長姚立德說：”台灣是一個非常崇尚學術自由的環境，它基本上學術自由的程度，應該跟美國不相上下，有的時候可能比美國還要自由，那麼在大陸的部分，各位都知道它比較人治，它有很多的禁忌，也有很多不可以觸犯的一些學術的領域，甚至對外的ㄧ些言論，這個部分是我們在台灣絕對不會有的事情。”

訪問團此行推廣這項攬才計畫，除了矽谷還會到洛杉磯、紐約和波士頓，計畫一整年都有效。

錯過這次活動的人士，可以上網查詢詳情，台灣科技部的網址是http://www.most.gov.tw，打入關鍵字”年輕學者養成計畫”。

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