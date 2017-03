台灣推過境半日遊 轉機旅客可免費遊台灣（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

經由台灣轉機前往其他國家的旅客,現在有免費遊台灣的機會了!台灣觀光局正推出”過境半日遊”的免費旅遊行程,讓旅客可以利用轉機的時間,也入境台灣旅遊,活動今年一整年都有效。

為了吸引更多遊客到訪台灣,台灣觀光局向轉機的外籍旅客推出免費過境半日遊,活動共有兩條路線,「三峽加鶯歌文化遊」以及「臺北都會遊」。

駐舊金山台北經文處觀光組主任林毓珊說:”早上一個行程是走三峽跟鶯歌,我們走的是傳統古老的台灣文化的路線,那麼下午我們走的是時尚台北都會之旅,是下午大概1點左右出發,6點左右回到機場。”

只要是在台灣轉機過境時間在7至24小時內的旅客都可以報名參加,而且必須將行李寄放在機場。

林毓珊說:”不管從歐洲、美國來到台灣,轉機的遊客相當的多,我們希望遊客不只是停留在台灣機場,我們希望他可以出去看一下,所以觀光局就想到,藉由轉機的時間,我們提供大概4到5個小時的行程。”

不過外界也很好奇,這樣的免費行程促銷,是否跟中國遊客到台灣人數銳減有關?

台灣觀光局官員也做出回應說:”事實上我們這個免費半日遊的行程,其實行之有年,主要是觀光局希望提供一個機會讓各國旅客到台灣來看看,所以實際上應該是跟陸客遞減沒有直接的關係。”

這些行程有名額限制,每個車次接受18位乘客報名,但也會根據需求彈性增加,旅客出發前可以先在網上預約,也可以抵達後在桃園機場第一航廈或第二航廈的旅客服務中心櫃台報名。

想了解更多詳情,可以上台灣觀光局的英文網站:www.eng/taiwan.net.tw,並搜尋”half day free tour”。

