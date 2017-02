二二八70週年 蔡英文指台有成熟民主機制討論事件

By

台灣二二八事件70周年,兩岸都有舉行紀念活動,在台北,蔡英文總統上任之後,首次出席二二八事件紀念儀式,其實過去很多年,無論國民黨或民進黨執政,每逢2月28日,官方都會舉行紀念活動,不過這麼多年來,綠營就批評藍營無真心道歉,而國民黨指民進黨炒作悲情,蔡英文就指事件已經過去了70年,相信台灣社會已經有成熟的民主機制來討論這件事,政府亦會嚴肅處理責任誰屬的問題。

蔡英文總統到台北二二八公園出席二二八事件70周年紀念儀式,在場人士先默哀一分鐘,蔡英文亦向受難者獻花,她表示近日檔案局已經將有關二二八事件的歷史資料解密,政府會用最嚴謹的態度來處理事件的責任歸屬,希望在今個會期優先通過「促進轉型正義條例」,並成立獨立機關負責台灣轉型正義的工作,她表示轉型正義的目標是和解,並不是政治鬥爭。

二二八事件一直在民間引起不少爭議,例如有獨派人士認為,事件的元兇是已故的蔣介石總統,有人到中正紀念堂打算將蔣介石銅像拉下,與保護銅像的人發生衝突。

而蔡英文早上前往義光教會在門口亦遇上民眾抗議,義光教會在每年都會為民進黨前主席其後退黨的林義雄,他的母親和一對孖女舉行追思禮拜,她們三人在37年前的2月28日,在家中,即時現時教會的會址被人殺害,到現在仍未找到真兇。

