蔡英文雙十慶典發言 強調兩岸應珍惜成果

台灣舉行雙十慶典,蔡英文總統表示,過去一年處理兩岸關係,一直秉持不對抗、不屈服於壓力的一貫原則,已釋出最大善意,她認為兩岸應該珍惜,過去30年得來不易的成果,共同努力,尋求雙方關係突破。

雙十慶典在總統府外凱達格蘭大道舉行,阿帕奇直升機首次飛越總統府上空,總統蔡英文任內第二次發表雙十演說,回顧過去一年多,她強調已對大陸釋出最大善意。

蔡英文提及今年是兩岸交流及台灣開放民眾赴大陸探親30週年,兩岸能由敵對走向和平發展,關鍵在於雙方擱置政治爭議、實事求是。

施政方面,蔡英文逐一列舉稅改、年金及司法改革等、多項改革的階段成果,承諾發展國防產業、落實國防自主,捍衛台灣的民主自由。

在北京,國台辦回應指,注意到台灣總統蔡英文的講話重複了以往一些說法,台灣不論提出甚麼模式或主張,關鍵是要說清楚根本問題,確認兩岸同屬一個中國的核心認知,30年交流成果來之不易,最重要的啟示是只有堅持一個中國原則、反對”台獨”,兩岸關係才能和平穩定發展,順利推進交流合作。

