美國官網刪青天白日滿地紅旗 美指對台政策沒變

By

【i-CABLE】 台灣的青天白日滿地紅旗,在多個美國官方網頁上被刪走,署理助理國務卿董雲裳解釋,是新網頁外判商更新了網站,強調即使旗幟刪走了都不代表美國對台灣的政策有改變。 在台北,外交部指,台美關係近年有長足發展,相信未來雙方會持續秉持台灣關係法,發展更強健雙邊關係。

瀏覽美國貿易代表處的官方網頁地區介紹台灣的那一頁,去年附有青天白日滿地紅旗,不過到今年年初,網頁上的青天白日滿地紅旗不見了,同一情況出現在國務院領事事務官網。

主管亞太事務的署理助理美國國務卿董雲裳出席任命聽證會時解釋,網頁最近改由新的外判商營運,之後更新過,改版了,事前國務院不知情。

不過,即使刪走了青天白日滿地紅旗,亦不代表政策有變,董雲裳強調特朗普政府會繼續支持美台保持非官方關係,但沒有正面回應是否鼓勵美台高層互訪。

董雲裳之後提及美中關係,指美中合作之中亦有競爭,明白中國想在國際取得領導地位,但美國不接受中國企圖取代美國在亞洲的地位,也不接受中國威嚇區內國家。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。