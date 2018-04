台灣桃園工廠大火疑指揮混亂令消防員殉職

By

造成5名消防員殉職的台灣桃園市電路板工廠大火,焚燒逾40小時後大致救熄,檢方調查發現廠方延誤通報,錯失救援黃金時間。

另外,有輿論批評當晚指揮混亂,以致消防員未能及時逃出,桃園市消防局長胡英達早上請辭獲批。

消防出動泡沫車,對著火場內的易燃物品噴灑,但由於工廠內每層都存放大量化學物質,5樓更有2,400公升柴油,大大增加救火困難。

連夜燃燒,令周遭瀰漫刺鼻氣味,附近四間中小學都要停課,民眾外出要戴口罩。

附近溪水亦被波及,水質偏酸,有大量魚類死亡。環保局勒令工廠停工,及罰款 309 萬新台幣。

工廠董事到現場視察,否認延報被困工人確實位置的說法,又強調自己一直都在現場。但檢方調查發現大火發生當晚,工廠警衛誤報火場內有人被困,約五小時後,才指出被困員工的確實位置,錯失救援黃金時間。

另外,當晚消防到場的不足一小時內兩度轉換指揮官,又在沒有大隊長在場下,派小隊長進入多次爆炸的火場,不少輿論指責當局指揮混亂,令同袍葬身火海。

內政部成立專案小組調查,桃園市消防局長胡英達早上向市長請辭獲批。

台灣總統蔡英文早上到靈堂向殉職消防員致意及慰問家屬,她答應不會讓殉職的消防員白白犧牲。

