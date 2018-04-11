馬英九到訪舊金山華埠 向孫中山銅像獻花致敬（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

台灣前總統馬英九週二上午到訪舊金山華埠，並在舞獅的帶領下，步行在華埠街頭，吸引不少民眾目光，而馬英九所到之處，也展現親和力。

週二上午10點半，馬英九現身舊金山華埠聖瑪莉廣場，向中華民國國父孫中山先生的銅像獻花致敬。

現場也有不少民眾一早就來此等待馬英九，想一睹他的風采。

簡單的致敬儀式結束後，在舞獅的帶領下，馬英九率領眾人一同步行前往國父紀念館，步行隊伍從聖瑪莉廣場出發，經由California街走到Grant街，然後到Stockton街的國父紀念館，一路上敲鑼打鼓，聲勢浩大。

籌備活動的金山國父紀念館館長鍾維君表示，特別安排這個環節，象徵著馬英九遵循著國父的革命之路前進。

馬英九說：”我每天上班都跟國父行禮，8年下來行禮了兩千多次，我這個跟國父敬禮，不是虛應故事，每一次都會去想到，他當年革命的辛苦，才有我們今天的中華民國，我想我們一代一代的人，都是在為爭取中國（中華民國）的自由平等而努力，剩下的讓我們都來完成，大家說好不好?？好。”

馬英九隨後在金山國父紀念館會晤僑界人士，現場擠得水洩不通，座無虛席，對於近來有關”華僑”還是”僑民”的稱呼問題，也成為會中關注的焦點。

鍾維君說：”他們一代一代的堅定立場的奉獻，不為中共所動，他們的堅定立場在這邊，不管是抗戰救國，不管是建設台灣，不管是救災救難，他們對台灣，對中華民國的支持絕不後人，雖然有時候他們名字又變成了華僑，有些時候又變成了僑民，可是他們支持中華民國的立場，從來不改變，對不對？”

馬英九在會後也被支持者團團圍住，他也展現親和作風，照相、簽名來者不拒，讓馬迷們非常興奮。

馬英九也呼籲在場的僑界人士，協助促進兩岸和平發展，維持台海的穩定。

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