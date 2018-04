馬英九到訪舊金山華埠 向孫中山銅像獻花致敬（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣前總統馬英九週二上午到訪舊金山華埠,並在舞獅的帶領下,步行在華埠街頭,吸引不少民眾目光,而馬英九所到之處,也展現親和力。

週二上午10點半,馬英九現身舊金山華埠聖瑪莉廣場,向中華民國國父孫中山先生的銅像獻花致敬。

現場也有不少民眾一早就來此等待馬英九,想一睹他的風采。

簡單的致敬儀式結束後,在舞獅的帶領下,馬英九率領眾人一同步行前往國父紀念館,步行隊伍從聖瑪莉廣場出發,經由California街走到Grant街,然後到Stockton街的國父紀念館,一路上敲鑼打鼓,聲勢浩大。

籌備活動的金山國父紀念館館長鍾維君表示,特別安排這個環節,象徵著馬英九遵循著國父的革命之路前進。

馬英九說:”我每天上班都跟國父行禮,8年下來行禮了兩千多次,我這個跟國父敬禮,不是虛應故事,每一次都會去想到,他當年革命的辛苦,才有我們今天的中華民國,我想我們一代一代的人,都是在為爭取中國(中華民國)的自由平等而努力,剩下的讓我們都來完成,大家說好不好??好。”

馬英九隨後在金山國父紀念館會晤僑界人士,現場擠得水洩不通,座無虛席,對於近來有關”華僑”還是”僑民”的稱呼問題,也成為會中關注的焦點。

鍾維君說:”他們一代一代的堅定立場的奉獻,不為中共所動,他們的堅定立場在這邊,不管是抗戰救國,不管是建設台灣,不管是救災救難,他們對台灣,對中華民國的支持絕不後人,雖然有時候他們名字又變成了華僑,有些時候又變成了僑民,可是他們支持中華民國的立場,從來不改變,對不對?”

馬英九在會後也被支持者團團圍住,他也展現親和作風,照相、簽名來者不拒,讓馬迷們非常興奮。

馬英九也呼籲在場的僑界人士,協助促進兩岸和平發展,維持台海的穩定。

