【i-CABLE】

在台灣,前總統馬英九被控教唆洩密案,一審獲判無罪,台北地檢署決定上訴。

台北地方法院經過五個月審理,下午宣判,法官指馬英九確有洩密行為,但總統具有憲法「權限爭議處理權」處理行政與立法兩院爭議,又指控方未能證明教唆洩密意圖,因此判無罪。

案情指前檢察總長黃世銘,2013年向馬英九報告涉及前立法院長王金平等人的案件,馬英九其後將相關內容轉告前行政院長江宜樺等人,並指示黃世銘洩漏監聽所得資料。

馬英九透過發言人表示,對裁決感到欣慰,認為有助確立總統應有的行政權限。

