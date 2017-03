By

在台灣,民進黨立委柯建銘控告前總統馬英九誹謗、洩密,馬英九獲判無罪。

馬英九被指在 2013 年處理一宗妨礙司法公正案時,教唆前檢察總長黃世銘洩漏監聽所得的資料,民進黨立委柯建銘因應馬英九當時曾公開影射他,委託立法院長王金平利用職權干擾正常執法,控告馬英九誹謗及教唆洩密。 台北地院指無法認定馬英九曾指示黃世銘提供案件相關機密資料,不構成教唆洩密,柯建銘表明會上訴。 台北地檢署本月中亦就同一案件,起訴馬英九教唆洩密,下月開庭。

