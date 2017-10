台灣國慶典禮沒突顯”中華民國” 僑界人士怎麼看（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣總統府前舉行的國慶典禮首度打破傳統,在舞台布置上沒有突顯”中華民國”國號,也沒有如往常一樣懸掛大量國旗,引發高度爭議,灣區的雙十慶祝活動是否有受到影響?僑界人士又怎麼看?

剛剛過去的週日,舊金山華埠有一場僑界盛大慶祝中華民國國慶的晚宴,會中高唱中華民國頌,周邊布置也使用大量的青天白日旗。

相較於台灣的雙十國慶大典,今年灣區各界慶祝雙十節的活動一切保持傳統,中華民國國旗國號都沒有少。

中華民國喬務委員林美蓮說:”在這個國家的主權上,中華民國這個國名跟國旗,這是必需的。”



中華民國喬務委員鄧灼照說:”我們慶祝生日,如果我們不要名稱,沒有代號,我們在慶祝甚麼呢?”

不過也有僑界人士認為,從蔡英文政府的雙十慶典布置來看國旗國號的問題,是小題大作。

沙加緬度中華會館主席陳榮良說:”因為台灣本來就代表了自由民主人權,這個是全世界人民所追求的,所以沒有放上中華民國四個字,大家都知道,台灣就是中華民國,中華民國就是台灣,所以我們不用過分憂慮這個問題。”

這是台灣總統蔡英文上任後第二個雙十國慶,三民主義倡議人士就抨擊,雙十國慶大典的布置刻意避開中華民國國號和國旗,有違民意。

舊金山灣區三民主義大同盟主席張人睿說:”我感到很詫異,因為究竟我們的主題在哪裡,我們的主題是慶祝中華民國106年的國慶,那當然是要一個主題,你倘使說光是106慶祝大會,這就不對,你這個主題這個名稱,就像一個人來講你的姓是甚麼?一樣的道理。”

對於外界質疑這次民進黨政府去中華民國化的做法,民進黨陣營人士不以為然。

民進黨美西部執行委員莊勝津接受電話訪問時說:”你不能說上次有五枝(國旗),這次有三枝(國旗),所以就變成說5比3,少了20%,我想這樣的話有時候,大家就太過敏感了,我想長期方面來注意的話,不能從單一的說,這是少一點、多一點,這樣來做甚麼太快的結論。”

莊勝津認為,目前蔡英文政府認同中華民國的政策不變,如果要更改,也會透過民主程序,由人民公投決定,希望外界給予更多的時間觀察再來下定論。

