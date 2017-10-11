台灣國慶典禮沒突顯”中華民國” 僑界人士怎麼看（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

台灣總統府前舉行的國慶典禮首度打破傳統，在舞台布置上沒有突顯”中華民國”國號，也沒有如往常一樣懸掛大量國旗，引發高度爭議，灣區的雙十慶祝活動是否有受到影響？僑界人士又怎麼看？

剛剛過去的週日，舊金山華埠有一場僑界盛大慶祝中華民國國慶的晚宴，會中高唱中華民國頌，周邊布置也使用大量的青天白日旗。

相較於台灣的雙十國慶大典，今年灣區各界慶祝雙十節的活動一切保持傳統，中華民國國旗國號都沒有少。

中華民國喬務委員林美蓮說：”在這個國家的主權上，中華民國這個國名跟國旗，這是必需的。”



中華民國喬務委員鄧灼照說：”我們慶祝生日，如果我們不要名稱，沒有代號，我們在慶祝甚麼呢？”

不過也有僑界人士認為，從蔡英文政府的雙十慶典布置來看國旗國號的問題，是小題大作。

沙加緬度中華會館主席陳榮良說：”因為台灣本來就代表了自由民主人權，這個是全世界人民所追求的，所以沒有放上中華民國四個字，大家都知道，台灣就是中華民國，中華民國就是台灣，所以我們不用過分憂慮這個問題。”

這是台灣總統蔡英文上任後第二個雙十國慶，三民主義倡議人士就抨擊，雙十國慶大典的布置刻意避開中華民國國號和國旗，有違民意。

舊金山灣區三民主義大同盟主席張人睿說：”我感到很詫異，因為究竟我們的主題在哪裡，我們的主題是慶祝中華民國106年的國慶，那當然是要一個主題，你倘使說光是106慶祝大會，這就不對，你這個主題這個名稱，就像一個人來講你的姓是甚麼？一樣的道理。”

對於外界質疑這次民進黨政府去中華民國化的做法,民進黨陣營人士不以為然。

民進黨美西部執行委員莊勝津接受電話訪問時說：”你不能說上次有五枝（國旗），這次有三枝（國旗），所以就變成說5比3，少了20%，我想這樣的話有時候，大家就太過敏感了，我想長期方面來注意的話，不能從單一的說，這是少一點、多一點，這樣來做甚麼太快的結論。”

莊勝津認為，目前蔡英文政府認同中華民國的政策不變，如果要更改，也會透過民主程序，由人民公投決定，希望外界給予更多的時間觀察再來下定論。

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