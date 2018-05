多米尼加共和國與台灣斷交 改與中國建交

By

【i-CABLE】

中國近期不斷對台灣施壓,除了早前在台灣海峽軍演,頻繁派戰機環繞台灣飛行外,在國際外交上,中國亦一直咬著台灣不放。最新的情況就是,多米尼加共和國宣布和台灣斷交,並和中國建立大使級外交關係。值得留意的是,今次外交部安排記者採訪的做法非常特別。

五一公眾假期的早上7時,包括有線中國組記者在內的不少境外傳媒,雲集在北京釣魚台國賓館。比一般採訪大家似乎興奮得來又有點疲倦,緊張得來又帶點疑惑,為甚麼呢?

因為記者大都是當日清晨6時,才罕有地收到外交部臨時致電通知,一小時內到場。但當局始終沒有提及是和哪個國家的採訪活動,新聞司甚至以「不會令你失望」形容。莫非是北韓方面,甚至是梵蒂岡代表?揭盅了,這位是……記者都是查一查才知道他是拉美國家多米尼加外長巴爾加斯。

為何一個約一千萬人口的小國,會令外交部煞有介事?因為她本身是和台灣建交的國家,他和外交部部長王毅簽署建交聯合公報,兩國建立大使級外交關係,也說出了相信是外交部最想大家聽到的這句,王毅讚揚多米尼加承認「一個中國」原則的立場。

由2016年年底開始磋商談判,終於來到這一刻,大家談了些甚麼,有何條件作交換不得而知,但王毅亦透露,多米尼加很快就可以兌現好處。

巴爾加斯隨即和國家副主席王岐山在中南海會面,王岐山指多米尼加與中國建交的政治決定順應了時代潮流,符合兩國和兩國人民的根本和長遠利益。

多米尼加是繼巴拿馬之後,兩年以內第三個國家跟台灣斷交,轉為和中國大陸建交。而目前為止,仍和台灣有外交關係的國家只剩19個。

其實多米尼加作為一個加勒比海島國,人口有1,000多萬,跟他們斷交,對於台灣有什麼損失呢?除了一些經貿上的利益外,今次最大問題是,台灣在兩岸的外交爭奪戰中,又再次處於下風。

台灣斷交風波持續,多米尼加星期二宣布,中斷跟台灣長達77年的外交關係,轉跟中國建交,是蔡英文執政以來,第三個跟台灣斷交的國家。在台灣,外交部長吳釗燮批評大陸的外交手段,只會疏離兩岸關係。

台灣總統蔡英文承認外交形勢嚴峻,但表明不會在壓力下低頭,不會犧牲主權、委曲求全,亦會立即停止所有和多米尼加的合作及援助計劃。

有台灣學者分析,外交關係不但促進兩地經貿合作,亦是證明台灣在國際上的地位,所以每個邦交國都非常重要。他又擔心隨著中國和梵蒂岡有可能就主教任命權達成協議,台灣甚至有可能失去梵蒂岡這個在歐洲的唯一邦交國。

